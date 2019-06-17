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17 июня 2019 года 14:46
Если инвесторы получат от ФРС сигналы о смягчении процентной политики в США, рубль может закрепиться ниже 64 в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"
К середине дня в понедельник рубль торговался в незначительном плюсе к доллару и евро, однако плюсовая динамика отечественной валюты достаточно заметно бросалась в глаза на фоне отрицательного движения большинства других валют на развивающихся рынках, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Так, укрепление на площадках EM вместе с рублем демонстрировали лишь турецкая лира и южноафриканский рэнд. По мнению эксперта ИК, рубль чувствует себя весьма уверенно, несмотря на снижение ключевой ставки и мягкую риторику ЦБ в пресс-релизе, и с момента оглашения итогов пятничного заседания даже смог несколько укрепить свои позиции. В то же время, уже сейчас внимание инвесторов полностью сфокусировано на предстоящем заседании ФРС, от которого участники рынка если не ждут снижения процентной ставки уже сейчас, то рассчитывают на "голубиные" комментарии американского регулятора и его главы, что безусловно поддерживает валюты развивающихся рынков. Впрочем, индекс доллара хоть и находился в красной зоне к середине дня в понедельник, однако потери американской валюты к корзине шести основных валют являлись минимальными. "Решение и комментарии ФРС станут ключевым событием на текущей неделе, и, если инвесторы получат новые сигналы, которые укрепят их ожидания по смягчению процентной политики в США, распродажи американской валюты на развивающихся рынках могут позволить рублю закрепиться ниже 64 в паре с долларом. Впрочем, аппетит инвесторов на площадках EM могут в очередной раз испортить торговые разногласия (в частности, сегодня в Конгрессе США пройдут публичные слушания по введению новых пошлин на импорт из Китая на сумму 300 млрд долл. в год). Более того, не исключено, что мягкая риторика ФРС будет в том числе обусловлена экономическими рисками из-за торговых противостояний, что, в свою очередь, спровоцирует глобальный уход инвесторов от риска на развивающихся рынках. В этом случае можно ожидать коррекцию рубля в сторону 65,0-65,5 по доллару", - прогнозирует Юрий Кравченко.
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