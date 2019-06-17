В паре доллар/рубль на этой неделе ориентируемся на диапазон 64-65 руб/долл. - Промсвязьбанк

Триггеров для заметного роста волатильности в рубле в последнее время не наблюдается, и основная группа валют EM торгуется разнонаправленно. По итогам прошлой недели рубль прибавил против доллара 0,7%, в то время как укрепление мексиканского песо и южноафриканского ранда составило 0,9-2,4%, а снижение бразильского реала и турецкой лиры – 0,4-1,1%. Итоги заседания Федрезерва на этой неделе могут задать общий тон для основной группы валют EM на ближайшее дни, полагает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Из внутренних историй специалист банка выделил пятничное заседание Банка России: "Регулятор ожидаемо понизил ставку на 25 пунктов, и дал намек на возможность повторного снижения на ближайших заседаниях. Какого-либо весомого влияния на рубль итоги заседания не оказали. Теоретически, сравнительно мягкая риторика регулятора может подстегнуть спрос иностранных инвесторов в инструменты долгового рынка РФ, что может оказывать локальную поддержку рублю (подобная нестандартная реакция в валютах EM на снижение ставки собственным ЦБ часто наблюдается в последнее время)".

Еще один немаловажный, на взгляд Михаила Поддубского, фактор для рубля – дивидендный сезон в РФ. В преддверии дивидендных выплат российские компании экспортеры вынуждены увеличить продажи валютной выручки для подготовки рублевой ликвидности под предстоящие выплаты (частично это в дальнейшем будет компенсировано конвертацией части дивидендов, полученных нерезидентами, в валюту). Исходя из этого, во второй половине июня спрос на рублевую ликвидность может немного возрасти, полагает эксперт.

"Ключевое событие текущей недели на валютном рынке – заседание Федрезерва. В базовом сценарии рассчитываем на умеренное смягчение риторики регулятора, но считаем, что отчасти данный сценарий уже заложен в текущие цены. При таком сценарии развития событий в паре доллар/рубль на этой неделе ориентируемся на диапазон 64-65 руб/долл.", - резюмирует Михаил Поддубский.