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Главная / Аналитикам / Аналитика / Золото дорожает на растущих геополитических рисках - Julius Baer
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17 июня 2019 года 13:26
Золото дорожает на растущих геополитических рисках - Julius Baer
"Реакция рынка нефти на атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе была довольно слабой. - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В то же время риски эскалации геополитических конфликтов подтолкнули ралли на рынке золота. В пятницу котировки драгоценного металла достигли почти 1 360 долл. США за унцию, но к концу торговой сессии несколько растеряли позиции. По нашим оценкам, главным драйвером цен на золото в настоящее время является не спрос на безопасные активы, а спекулянты на краткосрочном фьючерсном рынке. В последнее время в этом секторе сложились сильные "бычьи" настроения, которые позволяют ожидать скорее консолидации рынка, чем продолжения недавнего ралли. В отсутствие эскалации ситуации на Ближнем Востоке и ее влияния на мировую экономику и/или финансовые рынки мы ожидаем, что кризис не окажет долгосрочную поддержку золоту. Это подтверждает опыт прошлых лет. Так, например, в первую войну в Персидском заливе в 1991 году котировки драгоценного металла лишь незначительно отклонились от своего долгосрочного тренда. Обратная ситуация сложилась во время нефтяного кризиса 1979-1980 гг., когда резкий рост цен на "черное золото" столкнул мировую экономику в рецессию и спровоцировал скачок спроса на активы "тихой гавани", включая золото. Не принимая во внимание фактор геополитики, мы по-прежнему считаем, что золото находится в фазе долгосрочного роста. При этом сохраняется вероятность краткосрочной консолидации котировок".
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17 июня 2019 года 14:22
Акции китайских компаний, котирующиеся на биржах континентального Китая, демонстрируют более стабильную динамику по сравнению с аналогичными бумагами на внешних площадках, отмечает аналитик фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. На прошедшей неделе они в целом укрепились на новостях о... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:54
"Нефтяные котировки мало изменяются на старте недели, продолжая торговаться на комфортных уровнях. Контракты на Brent в моменте - $61,6, WTI - $52,3/bbl. Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как в четверг в Оманском... читать дальше
.17 июня 2019 года 11:10
Вероятность продолжения роста котировок золота в течение новой недели значительна - "Иволга Капитал"
"Вероятность продолжения роста котировок золота в течение наступающей недели - значительна. Хотя сила этого роста вряд ли окажется значимой. Возможно, цена унции дойдет до 1 380 долл. Насчет более высоких отметок есть сомнения. Поддержать котировки может ожидание объявлений о мягкой монетарной... читать дальше
.17 июня 2019 года 10:46
"Фьючерсы на Brent по итогам прошлой недели закрепились выше $62 за баррель, встретив сопротивление в районе $62,5. Актуальный торговый диапазон ограничен отметками $60 и $64. В этих рамках нефть может оставаться на грядущей неделе при отсутствии новой значимой информации в новостном фоне.... читать дальше
.17 июня 2019 года 10:09
"Нефть удержала диапазон 60-62 долл./барр. на минувшей неделе при поддержке геополитики. Однако мы не рассчитываем пока на геополитику как на устойчивый фактор, поэтому не видим для нефти возможности обосноваться выше данного уровня. Если статистика по запасам в США выйдет слабой, это также... читать дальше
.17 июня 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник. Цены на нефть продолжают расти в понедельник. читать дальше
.14 июня 2019 года 15:46
Атаки на два танкера в Ормузском проливе вызвали обеспокоенность на рынке нефти, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. "Пролив является "бутылочным горлышком" международной торговли нефтью и природным газом, и недавний... читать дальше
.14 июня 2019 года 13:47
"На этой неделе российский рынок показал рост, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Тут тебе и дивидендный фактор, и растущие ожидания ослабления денежной политики от ФРС США... На прошлой неделе глава ФРС... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:50
"Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях выше $61/bbl (Brent). Вчера поддержку ценам на нефть оказала информация об атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, что вернуло в поле зрения рынка состояние геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В вечерние часы прошло... читать дальше
.14 июня 2019 года 11:52
"Цена нефти Brent растет в пятницу утром, торгуясь около $61,8/барр., из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем востоке, - комментируют специалисты Банка "Санкт-Петербург". - Тем временем, согласно ежемесячному отчету ОПЕК по рынку нефти, добыча картеля в мае снизилась на... читать дальше
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