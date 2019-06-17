Золото дорожает на растущих геополитических рисках - Julius Baer

"Реакция рынка нефти на атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе была довольно слабой. - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В то же время риски эскалации геополитических конфликтов подтолкнули ралли на рынке золота. В пятницу котировки драгоценного металла достигли почти 1 360 долл. США за унцию, но к концу торговой сессии несколько растеряли позиции. По нашим оценкам, главным драйвером цен на золото в настоящее время является не спрос на безопасные активы, а спекулянты на краткосрочном фьючерсном рынке. В последнее время в этом секторе сложились сильные "бычьи" настроения, которые позволяют ожидать скорее консолидации рынка, чем продолжения недавнего ралли. В отсутствие эскалации ситуации на Ближнем Востоке и ее влияния на мировую экономику и/или финансовые рынки мы ожидаем, что кризис не окажет долгосрочную поддержку золоту. Это подтверждает опыт прошлых лет. Так, например, в первую войну в Персидском заливе в 1991 году котировки драгоценного металла лишь незначительно отклонились от своего долгосрочного тренда. Обратная ситуация сложилась во время нефтяного кризиса 1979-1980 гг., когда резкий рост цен на "черное золото" столкнул мировую экономику в рецессию и спровоцировал скачок спроса на активы "тихой гавани", включая золото. Не принимая во внимание фактор геополитики, мы по-прежнему считаем, что золото находится в фазе долгосрочного роста. При этом сохраняется вероятность краткосрочной консолидации котировок".