Потенциал роста нефтяных цен ограничен - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки мало изменяются на старте недели, продолжая торговаться на комфортных уровнях. Контракты на Brent в моменте - $61,6, WTI - $52,3/bbl. Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как в четверг в Оманском заливе были атакованы 2 нефтяных танкера. Саудовская сторона вместе с представителями США неоднократно обвинили Иран в причастности к данному инциденту, что вернуло на рынок опасения в отношении эскалации отношений между Ираном и США. Кроме того, нефтяные котировки положительно отреагировали на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалиха о том, что, по его мнению, на первой неделе июля в рамках министерского заседания ОПЕК+ действующая сделка по сокращению нефтедобычи будет продлена до конца года. Тем не менее, потенциал роста цен на нефть ограничен тем, что запасы нефти и добыча сырья в Штатах продолжают расти, а перспективы глобального спроса на энергоресурсы остаются туманными из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем", - отмечают в "Нордеа Банке".