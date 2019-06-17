Рынок ОФЗ умеренно позитивно отреагировал на снижение ставки ЦБ - Уралсиб

"Перед решением российского регулятора в прошлую пятницу котировки ОФЗ даже немного снижались. Впрочем, реакция на снижение ставки на 25 б.п. оказалась весьма умеренной, так как большинство участников рынка ждали такого шага от регулятора. Кроме того, кривая госбумаг уже давно «готовилась» к понижению ставки, за последний месяц доходности упали на 40–50 б.п. Однако комментарий главы Банка России оказался довольно мягким, Эльвира Набиуллина даже не исключила еще двух снижений в этом году, что привело к ускорению роста цен ОФЗ. По итогам пятницы котировки рублевых госбумаг выросли на 0,1–0,4 п.п., что привело к снижению кривой на 2–7 б.п. Однако оборот был на уровне среднего и составил порядка 34 млрд руб. Больше всего сделок зафиксировано в семилетних ОФЗ 26226 и восьмилетних ОФЗ 26207, на эти два выпуска пришлась примерно треть всего объема. Инвесторы были активны и на самом дальнем конце кривой, в пятнадцатилетних ОФЗ 26225. В целом же, ОФЗ завершили неделю относительно небольшим ростом котировок: по итогам четырех рабочих дней доходности упали на 4–10 б.п. Возможно, мягкий комментарий поддержит покупки на рынке госбумаг и в ближайшие дни. Впрочем, сохраняется неопределенность относительно решений комитета по открытым рынкам ФРС, заседание которого состоится на этой неделе и, безусловно, станет ключевым ее событием. Если комментарий Федрезерва окажется жестче, чем ожидает рынок (многие участники предполагают, что с высокой степенью вероятности ставка ФРС будет снижена в июле этого года), в российском долговом сегменте могут возобновиться продажи", - комментирует ситуацию на рынке рублевого долга аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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