На этой неделе поддержку российской валюте начнет оказывать приближение налогового периода - "Нордеа Банк"

"Российская валюта в ходе утренних торгов остается на комфортных уровнях в основных валютных парах. Поддержку рублю продолжает оказывать довольно мягкая риторика от Банка России по итогам прошедшей пятницы, которая в ближайшее время продолжить стимулировать спрос на российские государственные бумаги. Положительно для рубля складывается и ситуация на нефтяном рынке, где контракты на Brent вернулись к комфортным уровням $61,5-$62/bbl. На этой неделе поддержку российской валюте начнет оказывать приближение налогового периода, пик которого традиционно приходится на 25 число месяца. Кроме того, мы уже отмечали, что в конце июня положительно на рубль будет влиять приближение выплат дивидендов российскими компаниями-экспортерами, которые в преддверии этих выплат могут обменивать валютную выручку на рубли. Наконец, если ФРС в среду отметит готовность снижать ключевую ставку в США в ближайшее время, это окажет поддержку как всему блоку рисковых активов, так и российской валюте", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".