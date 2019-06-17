Курс доллара может обновить локальные минимумы в преддверии ФРС - БКС

"Доллар в пятницу перешел к стремительному восстановлению, преимущественно против ключевых валют. Основным драйвером могла стать относительно неплохая статистика по динамике промышленного производства и розничным продажам. В этом смысле важен контраст с откровенно провальными экономическими данными последних недель. Валюты развивающихся рынков также преимущественно снижались, в том числе два лидера последних недель - тайский бат и египетский фунт. На этом фоне рубль вновь смотрелся лидером среди большинства мировых валют. Поддержку оказывало восстановление нефтяных цен и мягкая риторика Банка России, способная поддержать волну кэрри-трейда", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.

Пара USD/RUB консолидируется над локальной поддержкой 64,3. На этой неделе стартовал налоговый период, вместе с сигналами со стороны регулятора это, по мнению эксперта, может придать рублю сил для прорыва к более важному уровню 63,7. Однако многое будет зависеть от сигналов, которые мы увидим от ФРС на заседании в среду. Рынок ждет более явных намеков на смягчение.

"Индекс доллара продолжил резкое восстановление после очередного тестирования 200-й скользящей на прошлой неделе. Это уже четвертый резкий разворот от данной поддержки за последние 10 месяцев. В преддверии заседания ФРС на этой неделе волатильность может снижаться. Индекс RGBI обновил новые максимумы после пресс-конференции ЦБ по ставке. Регулятор дал сигнал о возможном снижении ставки к 7% уже к концу 2019 года, это может поддержать волну кэрри-трейд в ОФЗ, а соответственно, и рубль", - заключает эксперт "БКС Брокер".