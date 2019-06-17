UBS поднял рейтинг ADS VEON до "покупать"

Инвестиционный банк UBS повысил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре банка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками UBS, составляет $3 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $3,25 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,44 за штуку.