Банк России снизил ставку, но не курс - FxPro

"На прошедшей неделе рубль прибавил 0,7% в паре с долларом и 1,7% в паре с евро. В общей сложности с начала января курс российской валюты подрос более чем на 8%: среди валют-конкурентов это рекорд. Хотя стоит с изрядной долей скепсиса верить в укрепление рубля при снижении нефти, все же он сумел "прыгнуть выше головы" на прошлой неделе и вполне может по инерции двигаться в том же направлении следующие 5 торговых дней. Так, при сравнительно нейтральной динамике нефти мы вполне можем стать свидетелями того, как USD/RUB прокладывает себе путь ниже 64, потенциально нацелившись на 63,65, откуда доллар отскакивал в марте и апреле. Для продавцов EUR/RUB план-максимум может состоять в снижении под 72. Все же не стоит забывать, что глобальный тренд сейчас пока на стороне доллара. За одну лишь только пятницу он укрепился на 0,6% к корзине из основных валют. Развязанные Трампом торговые войны зародили тенденцию на рост американской валюты. Хотя в рамках этой тенденции периодически происходят откаты, тренд сформировался весьма явный: USD прибавил более 10% за прошедший год к основным валютам, хотя и оставался под давлением на спекуляциях вокруг снижения ставок ФРС. Не стоит забывать, что и другие ЦБ активно движутся в этом направлении, включая Банк России. Так что тренд на укрепление доллара может остаться на рынке еще какое-то время, неся в себе серьезную угрозу как для сырьевых и развивающихся площадок в целом, так и для рубля в частности", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.