На грядущей неделе нефть может остаться в рамках $60-64 - БКС

"Фьючерсы на Brent по итогам прошлой недели закрепились выше $62 за баррель, встретив сопротивление в районе $62,5. Актуальный торговый диапазон ограничен отметками $60 и $64. В этих рамках нефть может оставаться на грядущей неделе при отсутствии новой значимой информации в новостном фоне. "Штормовой тучей" продолжает нависать над рынком угроза замедления мировой экономики, главным образом по причине торговых войн. Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на фоне нестабильности в мировой торговле. По мнению специалистов агентства, торговые войны негативно влияют на перспективы роста. Прогнозный уровень показателя был понижен на 100 000 б/с - до 1,2 млн б/с. Аналитики также отметили, что уже в 2020 г. темпы роста спроса восстановятся до 1,4 млн б/с, но его удовлетворение не будет проблемой, так как страны не-ОПЕК во главе с США легко смогут обеспечить достаточные поставки. В конце июня-начале июля планируется очередная встреча кабинета министров ОПЕК+, на которой будет принято решение о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи. В воскресенье саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих заявил, что надеется на продление действующего соглашения. Сокращение добычи 25 странами в совокупности на 1,2 млн б/с было ключевым фактором поддержки для нефтяных цен в I полугодии 2019 г. Продление соглашения будет позитивным драйвером для котировок. В понедельник с утра фьючерсы на Brent растут на 0,53% к уровням закрытия предыдущего дня", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.