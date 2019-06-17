"ВТБ Капитал" начал анализ Petropavlovsk с рейтингом "покупать" для его акций

"ВТБ Капитал" начал аналитическое освещение компании Petropavlovsk, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk, рассчитанная экспертами "ВТБ Капитала", составляет 14 пенсов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Текущая стоимость акций компании составляет порядка 8,50 пенсов за штуку.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 22,4% является Кенес Ракишев. Крупные доли принадлежат также фондам Sothic (около 10,5%) и D.E. Shaw (7,8%).