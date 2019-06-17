.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение ставок и конкретика по нацпроектам оживят сегмент корпоративного кредитования - "ВТБ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 июня 2019 года 10:58
Снижение ставок и конкретика по нацпроектам оживят сегмент корпоративного кредитования - "ВТБ Капитал"
Для активизации инвестиционной деятельности, которая оживит сегмент корпоративного кредитования, российские компании ждут снижения ставок и запуска конкретных мероприятий в рамках национальных проектов, считает руководитель аналитического департамента "ВТБ Капитала" Дмитрий Дмитриев. Как отметил Дмитриев в интервью "Интерфаксу" в рамках ПМЭФ-2019, восстановление корпоративного кредитования, темпы роста которого на данный момент довольно сильно снизились, позволит улучшить ситуацию в банковском секторе РФ во второй половине 2019 года. "В результате прибыль банковского сектора РФ по итогам 2019 года, скорее всего, превысит показатель 2018 года. По итогам 2018 года она выросла в 1,7 раза - до 1,345 трлн рублей", - сказал Дмитриев. Рост корпоративного кредитования по итогам 2019 года, по оценке эксперта, составит около 5%, в то же время рост розничного кредитования, скорее всего, достигнет 15-20%. С НАДЕЖДОЙ НА УСПЕХ "Важным фактором не только этого года, но и ближайших 2-3 лет, будет реализация новой макроэкономической политики, нацпроектов. Поскольку это довольно сильно изменит весь ландшафт - и конкурентный, и предпринимательский, то компании в настоящее время активно пытаются понять, в каком направлении им двигаться", - отметил Дмитриев, добавив, что работа по нацпроектам уже ведется и во второй половине года темпы будут только нарастать. Кроме того, по словам эксперта, наряду с конкретикой по нацпроектам, для того, чтобы определиться, в каком направлении развиваться дальше, компаниям необходимо снижение стоимости кредитования и появление признаков восстановления спроса. "Повышение НДС в первой половине года привело к снижению спроса потребительского, а за ним и инвестиционного. Поэтому начало 2019 года было достаточно трудным: маржа находилась под давлением, рост корпоративного кредитования практически отсутствовал. Но я думаю, что вторая половина года будет лучше. Эффект от повышения НДС практически отыгран и инфляция замедляется, что дает основание ожидать смягчения денежно-кредитной политики Центробанком РФ и оживления спроса", - сказал Дмитриев. В прошедшую пятницу, 14 июня, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых. НЕКОТОРЫХ МОЖНО И ОХЛАДИТЬ Если корпоративное кредитование в первой половине года пробуксовывало, то розница и не думала сбавлять обороты, что по некоторым типам заемщиков вызывает тревогу. Хотя стоит отметить, что банки, помня о предыдущих кризисах, в настоящее время лучше готовы к тем или иным негативным последствиям, которые могут возникнуть, считает эксперт. В целом же, по мнению Дмитрия Дмитриева, вопрос о перекредитованности населения очень дискуссионный. "С одной стороны, по общему уровню задолженности населения по отношению к ВВП - мы в очень хорошем положении, у нас до сих пор очень низкий уровень долгов домохозяйств. Другое дело, что когда мы начинаем смотреть на то, из чего эта задолженность состоит, мы видим, что во-первых, очень высокая доля необеспеченного потребительского кредитования, где высокие ставки, а во-вторых, что платежи по долгам граждан уже составляет довольно большую долю относительно получаемого дохода - ЦБ недавно сообщил о 44% в среднем по сектору для граждан, имеющих кредит. Все это происходит в том числе и потому, что доходы в экономике распределены неравномерно, и как правило, занимают не те, у кого много денег, а те, у кого их мало. И это создает довольно высокие риски для определенных кредитных продуктов и групп населения. Именно это беспокоит и ЦБ, и экономические власти", - пояснил аналитик. По мнению Дмитриева, обязательный учет предельной долговой нагрузки при выдаче кредита - попытка точечного охлаждению рынка розничного кредитования. "Важно не в целом замедлить рынок, а именно ту часть, которая наиболее подвержена этим рискам - люди, которые за счет одних кредитов закрывают другие, расходы растут, а доходы - нет, тут, естественно, требуется вмешательство", - сказал он. ПОМОГИ СЕБЕ САМ По мнению Дмитриева, меры по решению кризисных ситуаций, когда одним помогают за счет других, никогда не будут действенными, так как это только повысит риски в банковском секторе и приведет к удорожанию кредитов. "Если мы начинаем за счет банков помогать людям и компаниям, которые вели не очень разумную финансовую политику, которые брали кредиты, не думая о том, как потом будут их гасить, то создадим риски для всех остальных клиентов, тех, кто добросовестно выплачивает по кредиту. Банки будут вынуждены учитывать стоимость этой поддержки, чтобы минимизировать убытки, что отразится на доступности кредитов для всех заемщиков - и хороших, и плохих. Моральная дилемма: когда ты прощаешь кому-то долги, то ты создаешь соблазн для других тоже пытаться не платить, значит, на следующем этапе все долги станут дороже для всех участников рынка", - отметил он. РИСКИ ДЛЯ БАНКОВ "Главные риски банковской системы РФ являются внешними. Я имею в виду замедление мировой экономики, торговые войны, санкции, так как все это создает неопределенность относительно потоков капитала и возможных шоков в экономике. Если говорить о внутренних рисках, связанных с закредитованностью населения, то наверное, пока это не стоит называть системным риском, хотя есть явно проблемные сегменты. Банки, которые в погоне за ростом рыночной доли ослабят контроль за рисками, могут оказаться в проигрыше", - сказал Дмитриев.
.
17 июня 2019 года 14:22
Акции китайских компаний, котирующиеся на биржах континентального Китая, демонстрируют более стабильную динамику по сравнению с аналогичными бумагами на внешних площадках, отмечает аналитик фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. На прошедшей неделе они в целом укрепились на новостях о... читать дальше
.17 июня 2019 года 13:26
"Реакция рынка нефти на атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе была довольно слабой. - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В то же время риски эскалации геополитических конфликтов подтолкнули ралли на рынке золота. В... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:54
"Нефтяные котировки мало изменяются на старте недели, продолжая торговаться на комфортных уровнях. Контракты на Brent в моменте - $61,6, WTI - $52,3/bbl. Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как в четверг в Оманском... читать дальше
.17 июня 2019 года 11:10
Вероятность продолжения роста котировок золота в течение новой недели значительна - "Иволга Капитал"
"Вероятность продолжения роста котировок золота в течение наступающей недели - значительна. Хотя сила этого роста вряд ли окажется значимой. Возможно, цена унции дойдет до 1 380 долл. Насчет более высоких отметок есть сомнения. Поддержать котировки может ожидание объявлений о мягкой монетарной... читать дальше
.17 июня 2019 года 10:46
"Фьючерсы на Brent по итогам прошлой недели закрепились выше $62 за баррель, встретив сопротивление в районе $62,5. Актуальный торговый диапазон ограничен отметками $60 и $64. В этих рамках нефть может оставаться на грядущей неделе при отсутствии новой значимой информации в новостном фоне.... читать дальше
.17 июня 2019 года 10:09
"Нефть удержала диапазон 60-62 долл./барр. на минувшей неделе при поддержке геополитики. Однако мы не рассчитываем пока на геополитику как на устойчивый фактор, поэтому не видим для нефти возможности обосноваться выше данного уровня. Если статистика по запасам в США выйдет слабой, это также... читать дальше
.17 июня 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник. Цены на нефть продолжают расти в понедельник. читать дальше
.14 июня 2019 года 15:46
Атаки на два танкера в Ормузском проливе вызвали обеспокоенность на рынке нефти, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. "Пролив является "бутылочным горлышком" международной торговли нефтью и природным газом, и недавний... читать дальше
.14 июня 2019 года 13:47
"На этой неделе российский рынок показал рост, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Тут тебе и дивидендный фактор, и растущие ожидания ослабления денежной политики от ФРС США... На прошлой неделе глава ФРС... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:50
"Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях выше $61/bbl (Brent). Вчера поддержку ценам на нефть оказала информация об атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, что вернуло в поле зрения рынка состояние геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В вечерние часы прошло... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.