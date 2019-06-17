В ближайшие дни на фондовом рынке РФ сохраняется опасность развития нисходящего движения - ИК "Велес Капитал"

"Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут ярко выраженной динамики, не обладая достаточными внутренними или внешними драйверами. В ближайшие дни на фондовом рынке РФ сохраняется опасность развития нисходящего движения, но фиксировать прибыль без поводов "быки" вряд ли будут - преобладающим трендом остается восходящий. Локальное давление на индексы РФ продолжат оказывать дивидендные отсечки. На мировых площадках внимание будет приковано к итогам заседания ФРС и перспективам снижения процентных ставок в США", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.