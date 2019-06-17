JPMorgan поднял рейтинг акций Аэрофлота до "выше рынка" и оценку на 20%

(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)

JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 98 рублей до 118 рублей за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, рейтинг для этих бумаг был повышен аналитиками с "нейтрально" до "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 122,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "Аэрофлота" составляет порядка 98,2 рубля за штуку.