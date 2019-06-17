На текущей неделе ожидаем продолжения покупок ОФЗ - Промсвязьбанк

"Итоги заседания Банка России в пятницу поддержали спрос на госбумаги – регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п., а также заявил о возможности повторного снижения ставки на одном из ближайших заседаний на фоне снижения прогноза по инфляции по итогам года с 4,7%-5,2% до 4,2%-4,7%. Отметим, что Банк России продолжает опасаться реализации внешних экономических и геополитических рисков. Хотя, по мнению ЦБ, пересмотр прогнозов монетарной политики ФРС несколько снижает риски оттока капитала с развивающихся рынков. Опираясь на текущую риторику ЦБ, а также на недавно обновленный нами прогноз по инфляции (до 4,2% на конец года), ожидаем повторного снижения ставки в сентябре 2019 года на 25 б.п. – до 7,25%. В результате по итогам недели кривая ОФЗ продолжила снижение: 5-летние бумаги - на 3 б.п. – до 7,49%, 10-летние – 7 б.п. – до 7,66%. Сигнал относительно повторного снижения ключевой ставки в этом году вкупе с умеренными объемами размещений нового долга и отсутствия новостей по новым жестким санкциям позволяют говорить о новых целях по доходности госбумаг - на горизонте ближайшего квартала ожидаем снижение доходности 10-летнего "бенчмарка" еще на 15-25 б.п. – до 7,4-7,5% годовых. На текущей неделе ожидаем продолжения покупок ОФЗ на фоне ожиданий повторного снижения ставки в этом году", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.