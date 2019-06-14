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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  С фундаментальной точки зрения, против российского рынка играет разве что краткосрочная перекупленность - ИК "Велес Капитал"
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14 июня 2019 года 18:53

С фундаментальной точки зрения, против российского рынка играет разве что краткосрочная перекупленность - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии отступили от достигнутых в течение дня годовых максимумов (2772,06 пункта и 1356,06 пункта соответственно), что указывает на опасность начала более масштабной нисходящей коррекции. Ее сигналами стало бы падение индикаторов ниже ближайших поддержек 2715 и 1320 пунктов. В этом случае индексы возьмут курс на психологически важные значения 2700 и 1300 пунктов. С фундаментальной точки зрения, против российского рынка играет разве что краткосрочная перекупленность. В остальном веских причин для продаж нет, а американские индексы и нефть замерли в нерешительности в ожидании развития событий. На следующей неделе в центре внимания окажется заседания ФРС и прогнозы регулятора по процентным ставкам. Если рынок потеряет надежду на их снижение уже в июле, мировой "аппетит к риску" может ухудшиться", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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