"ВТБ Капитал" прекращает анализ Luxoft, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость и рекомендация для акций Luxoft от аналитиков "ВТБ Капитала" отозваны, инвесторы больше не должны на них полагаться.

Как стало известно ранее, компания DXC Technology получила все необходимые разрешения регуляторов на покупку Luxoft Holding. Сделку DXC рассчитывает закрыть не позднее 30 июня.

DXC объявила о приобретении Luxoft 7 января. Сделка предусматривает оплату $59 за акцию Luxoft, что оценивает всю компанию примерно в $2 млрд. После завершения сделки Luxoft перестанет быть публичной компанией.