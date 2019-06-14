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14 июня 2019 года 17:28
Атон возобновил анализ ВТБ с рейтингом "на уровне рынка" для его GDR
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" возобновила анализ ВТБ (MOEX: VTBR), сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Ганелина и Анны Бутко. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ, рассчитанная аналитиками ИК, составляет $1,52 за штуку, рейтинг - "на уровне рынка". "Обновленная стратегия ВТБ ставит целью постепенное повышение ROE примерно на 1 процентный пункт в год - до 15% к 2022 году и рост чистой прибыли с 200 млрд рублей в 2019 году до 300 млрд рублей в 2022 году с подразумеваемым среднегодовым темпом роста на 13,5%. На наш взгляд, это амбициозные цели, которые инвесторы хорошо воспримут в случае их достижения", - говорится в обзоре. Обновленная бизнес-модель ВТБ делает ставку на развитие экосистемы и предоставление lifestyle-услуг, которые в свою очередь, скорее всего, будут стимулировать рост транзакционного бизнеса (аналогичную стратегию уже реализуют Сбербанк (MOEX: SBER) и Тинькофф банк). Как отмечают эксперты ИК, ускоренный рост комиссионного дохода (рост на 17% в среднем в год) и постепенное повышение операционной эффективности станут основными факторами роста прибыли ВТБ в ближайшие годы. "Банк также нацелен на снижение стоимости риска до 1,2% к 2022 году против 1,6% в 2018 году, но мы считаем это достаточно оптимистичным предположением", - пишут они. "Стратегия ВТБ предполагает почти неизменную динамику чистой процентной маржи - 3,8% в 2022 году против 3,7% в 2018 году. Тем не менее, маржа банка составила всего 3,2% в первом квартале 2019 года, и банк понизил свой прогноз на 2019 год с 3,9% до 3,5%. Ожидаемый ускоренный рост более маржинального розничного сегмента может оказаться недостаточным для восстановления чистой процентной маржи до 2022 года, особенно в период снижений ключевой ставки. Этот фактор может помешать достижению банком цели по чистой прибыли", - говорится в обзоре "Атона". ВТБ пообещал повысить коэффициент выплаты дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО с 2019 года. Ожидается, что банк выплатит 100 млрд рублей за 2019 год и постепенно нарастит дивиденды до 150 млрд рублей к 2022 году. "При таком сценарии обыкновенные акции должны обеспечить доходность почти 10% за 2019 год, что является хорошим уровнем, но лишь чуть выше, чем предлагают акции Сбербанка (9%). Кроме того, у ВТБ нет избыточного капитала, а его коэффициенты достаточности капитала обладают ограниченным запасом прочности. В случае ухудшения экономической ситуации банк может пробить добавочные буферы к нормативам, что вынудит его временно приостановить выплачивать дивиденды до тех пор, пока буферы не восстановятся", - считают аналитики "Атона". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ВТБ, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $1,62 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка"). Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,27 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ
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