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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Негативом для рубля можно считать сохраняющийся отток из фондов, инвестирующих в российские активы - "Открытие Брокер"
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14 июня 2019 года 16:42

Негативом для рубля можно считать сохраняющийся отток из фондов, инвестирующих в российские активы - "Открытие Брокер"

"Решение ЦБ РФ снизить ставку позитивно отразилось на рубле, который укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,83%, недельная - до 7,89%, а месячная - до 8,03%. В итоговом заявлении ЦБ РФ говорится о том, что "по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учётом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 г. с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%". Это довольно существенное снижение прогноза по инфляции, если вспомнить о том, что в конце 2018 года регулятор допускал рост показателя до 5,5% и даже выше 6%. Однако важным является то, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 г." То есть мы можем рассчитывать, как минимум, ещё на одно снижение ставки в III-IV кварталах, а при относительно оптимистичном сценарии ставка может быть снижена до 7,0%. Негативом для рубля можно считать сохраняющийся отток из фондов, инвестирующих в российские активы. Однако, по данным EPFR, на неделе, завершившейся 12 июня, чистый отток сократился до $197 млн с $227 млн неделей ранее. Однако вернёмся к оценкам ЦБ РФ. Регулятор повысил оценку чистого оттока капитала в текущем году до $50 млрд с $35 млрд. Прогноз роста ВВП снижен до 1-1,5% с прежних 1,2-1,7%. Впрочем, ухудшение прогнозов по экономике с улучшением прогноза по инфляции повышает шансы на дальнейшее смягчение, то есть стратегия Carry trade остаётся актуальной", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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