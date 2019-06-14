На рынке акций стоит быть аккуратнее с короткими позициями - ИК "ФИНАМ"

"На российском рынке все без сюрпризов. Даже заседание совета директоров ЦБ и снижение ключевой ставки - на 0,25 п.п., до 7,5% впервые с марта 2018 года, не привнесло неожиданностей на рынок. В определенной степени разочарование, что ставка была снижена не на 0,5 п.п., даже привело к укреплению рубля. Российский рынок в периоде отсечек и высокая дивидендная доходность, и необходимость продавать валютную выручку закладывают стабильность рубля, а значит, и потенциал роста фондового рынка. В любом случае будьте аккуратнее с короткими позициями", - директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.