На рынке облигаций продолжаем отдавать предпочтение кредитному риску - Julius Baer

"Доходность по 10-летним казначейским облигациям США приближается к психологически важному уровню 2% под давлением опасений о начале рецессии, ожиданий избыточного снижения ставок ФРС США и затянувшегося снижения темпов инфляции, - руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы продолжаем считать текущий уровень доходности неустойчивым, за исключением сценария немедленного начала рецессии, который на наш взгляд слишком маловероятен. Настроения рынка и позиционирование игроков можно было наблюдать по реакции на опубликованные в четверг данные по количеству новых заявлений на получение пособия по безработице за неделю ("первоначальные требования"), которое выросло с 219 тыс. до 222 тыс. Это не соответствовало ожиданиям рынка о снижении до 215 тыс. Несмотря на то, что свежие цифры ниже долгосрочного среднего значения в 346 тыс. и соответствуют количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на уровне 250 тыс., рынок облигаций окрестил их "значительным ростом числа первоначальных требований", "укрепляющим прогноз немедленных снижений ставки". Мы сомневаемся, что ФРС США разделяет эту позицию и видим пространство для разочарования на следующей неделе, когда состоится заседание регулятора. Мы не согласны с мнением, что поступающие данные говорят о начале рецессии и по-прежнему отдаем предпочтение кредитному риску. Кроме того, мы продолжаем рекомендовать высокодоходные облигации в долл. США с низким инвестиционным рейтингом, поскольку инвесторы не получают достаточной компенсации за риски, связанные с долгосрочными "безопасными" долговыми бумагами".