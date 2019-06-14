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14 июня 2019 года 15:46

Рынок нефти слабо отреагировал на инцидент в Ормузском проливе - Julius Baer

Атаки на два танкера в Ормузском проливе вызвали обеспокоенность на рынке нефти, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. "Пролив является "бутылочным горлышком" международной торговли нефтью и природным газом, и недавний инцидент продолжает другие атаки на объекты инфраструктуры в начале года, - отмечает эксперт. - Одна из геополитических интерпретаций происходящего гласит, что эти инциденты должны были продемонстрировать уязвимость региона и высмеять роль США как защитника. Конечно же, с учетом последних событий появилась вероятность сценария эскалации вооруженного конфликта и закрытия Ормузского пролива, что приведет к росту цен на нефть и экономической стагнации. Интересно отметить, что рынок нефти сохранил спокойствие, что довольно неожиданно, учитывая его нервный темперамент. Над рынком довлеют общая нервозность трейдеров и обеспокоенность в связи с замедлением экономического роста. ОПЕК снизила оценки роста глобального спроса на нефть".

Последние события подтверждают позицию аналитиков Julius Baer. Непредсказуемость политики в связи с торговлей с Китаем, санкции против Ирана и ситуация в Венесуэле, в сочетании с нервозностью рынка, остаются определяющими факторами для котировок нефти, и могут подтолкнуть их как к росту, так и к снижению. Несмотря на то, что игроки ожидают эскалации конфликта в проливе, прошлые всплески роста цен на нефть из-за геополитических проблем были кратковременными и, за исключением нефтяного кризиса, не меняли фундаментальную картину и общие тенденции рынка.

"Атаки на танкеры в Ормузском проливе в четверг напомнили рынку нефти о напряженности на Ближнем Востоке и о связанных с ней рисках на стороне предложения. Важно отметить, что котировки нефти слабо отреагировали на эти события, поскольку решающим фактором для игроков остается обеспокоенность по поводу замедления глобального экономического роста. Политическая непредсказуемость и нервные настроения рынка могут привести как к росту, так и к снижению цен на черное золото, в связи с чем мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок нефти", - заключает Норберт Рюкер.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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