ЦБ РФ пойдет на большее понижение ставки, пока инфляция не достигнет 4,0% и пока не улучшатся инфляционные ожидания - Альфа-банк

ЦБ понизил ставку до 7,5%, как и предполагали 94% опрошенных агентством Bloomberg аналитиков: ЦБ, как и ожидали 33 из 35 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, понизил ставку с 7,75% до 7,5%. В пресс-релизе ЦБ говорится, что прогноз инфляции на 2019 год снижен с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%, а прогноз экономического роста на этот год понижен до 1,0-1,5%. ЦБ будет рассматривать возможность снижения ставки на ближайших заседаниях и не исключает выхода ставки на нейтральный уровень к середине 2020 года.

"На наш взгляд, основной причиной, которая стоит за понижением ставки, являются опасения по поводу экономического роста, - указывает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. - Слабый рост ВВП - всего на 0,5% г/г в 1К19 оказался существенно ниже прогнозного диапазона ЦБ на уровне 1,0-1,5% г/г; по данным Минэкономразвития, рост инвестиций оставался слабым в 1К19 - на уровне 0,5% г/г, что очень близко к 0,2% г/г за 4К18. Кроме того, мы не исключаем, что результат и за 2К19 может оказаться ненамного лучше - в мае продажи автомобилей снизились на 7% г/г, что говорит о слабости конечного спроса. Поскольку в данный момент правительственный ориентир по росту в 1,3% на этот год находится под угрозой, ЦБ действует таким образом, чтобы снизить вероятность отклонения фактических темпов роста от официального прогноза".

Исходя из того, что инфляция все еще сохранялась на уровне 5,1% г/г в мае, а рост продовольственных цен продолжал ускоряться до уровня 6,4% г/г при том, что инфляционные ожидания в марте-мае оставались на уровне выше 9,0%, необходимости в немедленном понижении ставки, исходя из инфляционного тренда, по мнению эксперта Альфа-банка, нет. Кроме того, пока неясно, продолжит ли правительство заморозку российских цен на бензин, которая истекает в мае. Тем не менее, слабость спроса очевидна: в мае рост непродовольственных цен замедлился до 3,8% г/г, то есть до уровня июля 2018 г. Наталия Орлова ожидает, что инфляция составит 4,2% к 2019 г.

"Учитывая, что, по нашему прогнозу, годовая инфляция останется около 5,0% г/г до сентября, и в свете неопределенности на российском рынке бензина, мы ожидаем, что ЦБ возьмет паузу на заседании 26 июля. Тем не менее, складывается впечатление, что еще одно понижение ставки до конца этого года вполне вероятно, особенно если тренд роста в 2К19 будет слабым. Таким образом, мы ожидаем снижения ставки на заседании 6 сентября и сейчас прогнозируем ставку на уровне 7,25% к концу этого года. Маловероятно, что ЦБ

пойдет на большее понижение ставки, пока инфляция не достигнет 4,0% и пока не улучшатся инфляционные ожидания", - резюмирует эксперт Альфа-банка.