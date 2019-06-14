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14 июня 2019 года 15:19
При смягчении монетарной политики вырастет стоимость рублевых облигаций и дивидендных акций - ИК QBF
"ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых на фоне замедления годовой инфляции до 5% годовых в июне после ускорения до 5,3% в марте из-за повышения НДС до 20% с начала года, - отмечает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. - При этом Центробанк понизил прогноз инфляции по итогам 2019 года на 50 базисных пунктов до 4,2-4,7%. Текущий уровень реальной процентной ставки составляет 2,5% и укладывается в равновесный уровень 2-3%. Дальнейшее понижение ключевой ставки ЦБ РФ во многом будет зависеть от скорости замедления инфляции. Учитывая прогноз ЦБ РФ по темпам роста цен в 2019 году, регулятор ожидает еще одно понижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Вероятно, это случится уже в сентябре. ЦБ РФ также указывает и негативные факторы в экономике. В частности, уменьшение инфляции связано с динамикой потребительского спроса. Реальные располагаемые доходы после оживления в 2018 году вновь отмечаются негативной динамикой: в 1 квартале 2019 года они снизились на 2,3% г/г. Кроме того, ЦБ РФ понизил прогноз роста экономики России в 2019 году до 1-1,5%. В то же время Всемирный Банк также ожидает замедления темпов роста ВВП РФ до 1,2%. Тем не менее, именно смягчение денежно-кредитной политики может способствовать увеличению деловой активности и ускорению темпов роста экономики страны, поскольку бизнес получит доступ к более дешевому кредитованию. При смягчении монетарной политики вырастет стоимость рублевых облигаций, а также дивидендных акций. Последние стали крайне привлекательными для покупки: средняя дивидендная доходность российских акций превышает 6%".
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14 июня 2019 года 15:46
Атаки на два танкера в Ормузском проливе вызвали обеспокоенность на рынке нефти, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. "Пролив является "бутылочным горлышком" международной торговли нефтью и природным газом, и недавний... читать дальше
.14 июня 2019 года 13:47
"На этой неделе российский рынок показал рост, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Тут тебе и дивидендный фактор, и растущие ожидания ослабления денежной политики от ФРС США... На прошлой неделе глава ФРС... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:50
"Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях выше $61/bbl (Brent). Вчера поддержку ценам на нефть оказала информация об атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, что вернуло в поле зрения рынка состояние геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В вечерние часы прошло... читать дальше
.14 июня 2019 года 11:52
"Цена нефти Brent растет в пятницу утром, торгуясь около $61,8/барр., из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем востоке, - комментируют специалисты Банка "Санкт-Петербург". - Тем временем, согласно ежемесячному отчету ОПЕК по рынку нефти, добыча картеля в мае снизилась на... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:26
"Золото продолжает пользоваться спросом, вернувшись к пиковым уровням прошлой недели у 1346 и вновь тестируя максимумы года. Для пятницы вполне традиционно стремление некоторых участников рынка зафиксировать прибыль против тренда недели, что может обернуться очередным испытанием для "быков". Тем... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:18
"Евро развивает снижение, опустившись до 1,1270 долларов. Давление "медведей" оказалось достаточно сильным, чтобы развернуть единую валюту, не дав EUR/USD закрепиться выше 1,,1300. Дальнейшее развитие спада открывает возможности пары для снижения в область 1,1200, где сейчас проходит 50-дневная... читать дальше
.14 июня 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.13 июня 2019 года 17:17
"В четверг нефтяные цены восстанавливаются до уровней, близких к отметке 62,5$. - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Драйвером повышательного движения котировок становятся события в Оманском заливе - там, по не подтвержденной пока информации, два нефтяных танкера... читать дальше
.13 июня 2019 года 15:41
"Свежие данные по инфляции в США за май текущего года оказались немного слабее, чем ожидалось, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Общий уровень инфляции снизился до 1,8% с 2% в апреле, а базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на продовольствие и... читать дальше
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