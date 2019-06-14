При смягчении монетарной политики вырастет стоимость рублевых облигаций и дивидендных акций - ИК QBF

"ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых на фоне замедления годовой инфляции до 5% годовых в июне после ускорения до 5,3% в марте из-за повышения НДС до 20% с начала года, - отмечает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. - При этом Центробанк понизил прогноз инфляции по итогам 2019 года на 50 базисных пунктов до 4,2-4,7%. Текущий уровень реальной процентной ставки составляет 2,5% и укладывается в равновесный уровень 2-3%. Дальнейшее понижение ключевой ставки ЦБ РФ во многом будет зависеть от скорости замедления инфляции. Учитывая прогноз ЦБ РФ по темпам роста цен в 2019 году, регулятор ожидает еще одно понижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Вероятно, это случится уже в сентябре. ЦБ РФ также указывает и негативные факторы в экономике. В частности, уменьшение инфляции связано с динамикой потребительского спроса. Реальные располагаемые доходы после оживления в 2018 году вновь отмечаются негативной динамикой: в 1 квартале 2019 года они снизились на 2,3% г/г. Кроме того, ЦБ РФ понизил прогноз роста экономики России в 2019 году до 1-1,5%. В то же время Всемирный Банк также ожидает замедления темпов роста ВВП РФ до 1,2%. Тем не менее, именно смягчение денежно-кредитной политики может способствовать увеличению деловой активности и ускорению темпов роста экономики страны, поскольку бизнес получит доступ к более дешевому кредитованию. При смягчении монетарной политики вырастет стоимость рублевых облигаций, а также дивидендных акций. Последние стали крайне привлекательными для покупки: средняя дивидендная доходность российских акций превышает 6%".