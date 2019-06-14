Банк России удовлетворил аппетит рынка - Промсвязьбанк

"На сегодняшнем заседании Банк России ожидаемо снизил ставку на 0,25 п.п. до 7,5%, - отмечает эксперт Промсвязьбанка Денис Попов. - лавная интрига заключалась в тональности комментариев регулятора и уровне нового прогноза по инфляции. Умеренные комментарии закрепляли текущие настроения участников рынка - ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки в конце года. Более мягкая - "голубиная" риторика могла скорректировать прогнозы рынка и подогреть ожидания ускоренного снижения ставки (по текущему консенсус-прогнозу Reuters только 35% экспертов ожидают повторного снижения в 3 квартале и 75% до конца 2019 года). В результате комментарии оказались мягкими. Несмотря на то, что ЦБ незначительно понизил прогноз инфляции с 4,7%-5,2% до 4,2%-4,7% (прогноз МЭР 4,3% остается вблизи его нижней границы), регулятор заявил о возможности повторного снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний".

ЦБ считает инфляционные ожидания все ещё высокими и опасается ускорение инфляции на фоне роста государственных расходов во втором полугодии (это причина умеренного снижения прогноза по инфляции).

Кроме того, ЦБ понизил прогноз экономического роста с 1,2%-1,7% до 1%-1,5%, констатируя, что экономическая активность находится ниже его ожиданий. Возможность повторного снижения ключевой ставки и понижение прогноза роста ВВП свидетельствуют, по мнению эксперта Промсвязьбанка, о том, что в понимании ЦБ риски замедления роста экономики увеличились и в перспективе могут превалировать над рисками ускорения инфляции.

"Банк России продолжает опасаться реализации внешних экономических и геополитических рисков. Хотя, по мнению ЦБ, пересмотр прогнозов монетарной политики ФРС несколько снижает риски оттока капитала с развивающихся рынков. ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть (до $65 с $60 за баррель) и по профициту счета текущих операций (до $98 млрд. с $88 млрд.), что также свидетельствует о некотором снижении внешних рисков. Прогноз оттока капитала из частного сектора увеличен (до $50 млрд. с $35 млрд.), что скорее следствие крупного оттока за первые пять месяцев года ($35,2 млрд.). Опираясь на текущую риторику ЦБ, а также на недавно обновленный нами прогноз по инфляции (до 4,2% на конец года) мы пересмотрели прогноз по ключевой ставке - повторное снижение произойдет в сентябре 2019 года. На конец 2019 года ключевая ставка составит 7,25%", - резюмирует Денис Попов.