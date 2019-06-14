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14 июня 2019 года 13:47
Рынок нефти по-прежнему слаб - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"На этой неделе российский рынок показал рост, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Тут тебе и дивидендный фактор, и растущие ожидания ослабления денежной политики от ФРС США... На прошлой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк готов снизить процентные ставки, чтобы помочь стабилизировать экономику, если торговая война между Вашингтоном и Пекином начнет сдерживать рост экономики. С торговой войной есть неопределенность - президент Дональд Трамп может повысить тарифы против Китая, если президент Си Цзиньпин не встретится с ним на саммите G-20 в Японии в конце этого месяца. И я не знаю какой фактор победит на следующей неделе - фактор ожидания ослабления денежной политики от ФРС США или фактор роста геополитической напряженности после атак на танкеры в Ормузском проливе. Какие-то качели…" "Вернемся к отечественному фондовому рынку, - продолжает А. Верников. - На дневных графиках эмитентов нет "медвежьих расхождений". Кому-то очень хочется сыграть на понижение, но формальных оснований для этого нет. Девять торговых дней подряд акции "ползут" наверх, упершись в верхние конверты Боллинджера. Инвестиционные трейдеры в такой ситуации не покупают - слишком рискованно. Краткосрочные трейдеры могут разыграть финальный импульс на перепроданном рынке и закрыть позицию через несколько часов. Вероятно, инвестиционные трейдеры решат зафиксировать прибыль, когда цены на нефть (Brent) нырнут под отметку $60. После провокации в Ормузском проливе рынок нефти также слаб - такого рода единичные провокации вряд ли нарушат транзит нефти. К тому же фундаментально нефть слаба. В четверг Организация стран-экспортеров нефти снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году. В ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что пересмотр в значительной степени отражает слабые данные о спросе со стороны развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Лично я не считаю поддержку $60 на графике нефти надежной. Надёжность может появиться, когда ОПЕК и союзники продлят (ориентировочно в конце месяца) сделку по ограничению нефтедобычи. Часть инвесторов сейчас взяла паузу в покупках, и это оправданно. Что касается активной игры на понижение, то для этого надо иметь "технический мандат" в виде пробития вниз горизонтальной поддержки 2690 на индексе МосБиржи или ложного пробития отметки 1346,79 на графике золота".
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14 июня 2019 года 15:46
Атаки на два танкера в Ормузском проливе вызвали обеспокоенность на рынке нефти, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. "Пролив является "бутылочным горлышком" международной торговли нефтью и природным газом, и недавний... читать дальше
.14 июня 2019 года 12:50
"Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях выше $61/bbl (Brent). Вчера поддержку ценам на нефть оказала информация об атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, что вернуло в поле зрения рынка состояние геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В вечерние часы прошло... читать дальше
.14 июня 2019 года 11:52
"Цена нефти Brent растет в пятницу утром, торгуясь около $61,8/барр., из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем востоке, - комментируют специалисты Банка "Санкт-Петербург". - Тем временем, согласно ежемесячному отчету ОПЕК по рынку нефти, добыча картеля в мае снизилась на... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:26
"Золото продолжает пользоваться спросом, вернувшись к пиковым уровням прошлой недели у 1346 и вновь тестируя максимумы года. Для пятницы вполне традиционно стремление некоторых участников рынка зафиксировать прибыль против тренда недели, что может обернуться очередным испытанием для "быков". Тем... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:18
"Евро развивает снижение, опустившись до 1,1270 долларов. Давление "медведей" оказалось достаточно сильным, чтобы развернуть единую валюту, не дав EUR/USD закрепиться выше 1,,1300. Дальнейшее развитие спада открывает возможности пары для снижения в область 1,1200, где сейчас проходит 50-дневная... читать дальше
.14 июня 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.13 июня 2019 года 17:17
"В четверг нефтяные цены восстанавливаются до уровней, близких к отметке 62,5$. - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Драйвером повышательного движения котировок становятся события в Оманском заливе - там, по не подтвержденной пока информации, два нефтяных танкера... читать дальше
.13 июня 2019 года 15:41
"Свежие данные по инфляции в США за май текущего года оказались немного слабее, чем ожидалось, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Общий уровень инфляции снизился до 1,8% с 2% в апреле, а базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на продовольствие и... читать дальше
.13 июня 2019 года 15:13
"Вчера нефть продемонстрировала сильное снижение, приблизившись к полугодовым минимумам на фоне негативных данных Минэнерго США, которые, правда, были лучше, чем более мрачный отчет Американского института нефти, в том числе благодаря сократившейся добыче. Сегодня в начале дня нефть... читать дальше
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