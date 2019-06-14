В фокусе нефтяного рынка снова геополитика - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях выше $61/bbl (Brent). Вчера поддержку ценам на нефть оказала информация об атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, что вернуло в поле зрения рынка состояние геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В вечерние часы прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого обсуждался произошедший инцидент. По итогам заседания не было принято конкретных решений, однако Совбез ООН выступил за тщательное расследование данного инцидента. Вчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация снизила оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 70 tbd, отметив повысившиеся риски для нефтяного рынка из-за эскалации торгового конфликта между США и КНР. Запасы в странах ОЭСР по итогам апреля оказались выше своего пятилетнего среднего значения на 7.6 mb. Тем не менее, позитивным фактом является очередное снижение добычи нефти в странах ОПЕК в мае на 236 tbd. Таким образом, страны картеля в мае выполнили сделку по сокращению нефтедобычи на более чем 140%", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".