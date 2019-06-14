БКС закрыл торговые идеи: "лонг в Интер РАО" и "покупка Интер РАО против РусГидро"

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Лонг в "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с доходностью 19%, а также торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "покупка "Интер РАО" против "РусГидро" (MOEX: HYDR), доходность которой составила 3%, сообщается в обзоре инвестбанка.

"С момента открытия торговых идей 26 февраля бумаги "Интер РАО" выросли в цене на 19% в рублях и на 7 процентных пунктов относительно индекса РТС благодаря сильным операционным и финансовым результатам за первый квартал 2019 года, а также ожиданиям повышения дивидендов в качестве среднесрочного катализатора. Закрытие идеи - тактический ход после ралли: по фундаментальным характеристикам бумага остается нашим долгосрочным фаворитом с потенциалом роста 147%", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, инициативы по увеличению коэффициента дивидендных выплат по-прежнему остаются сильным триггером для акций "Интер РАО". "Если предложение Минфина повысить коэффициент дивидендных выплат для "Интер РАО" до 50% от чистой прибыли по МСФО против текущих 25% будет одобрено, размер дивиденда на акцию может удвоиться, а дивдоходность составит порядка 8-9%", - пишут эксперты.