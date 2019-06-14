В среднесрочной перспективе мы ожидаем снижения цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"

"Цена нефти Brent растет в пятницу утром, торгуясь около $61,8/барр., из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем востоке, - комментируют специалисты Банка "Санкт-Петербург". - Тем временем, согласно ежемесячному отчету ОПЕК по рынку нефти, добыча картеля в мае снизилась на внушительные 236 тыс. барр./сутки и составила 29,9 млн барр./сутки. Наибольший вклад в сокращение производства продолжает вносить Иран, добыча нефти которого тает на глазах - еще -227 тыс. барр./сутки за май до 2,4 млн барр./сутки. Санкции США распугали покупателей иранской нефти, а внутренний спрос на этот вид сырья составляет менее 1,9 млн барр./сутки. Поэтому вероятно дальнейшее снижение добычи в Иране. В Венесуэле ситуация также продолжает усугубляться из-за ужесточения санкций США. Страна, обладающая крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, за полгода сократила производство вдвое - до 741 тыс. барр./сутки".

Саудовская Аравия, вопреки обещаниям нарастить добычу нефти за май-июнь, сократила производство в мае ещё на 76 тыс. барр./сутки до 9,7 млн барр./сутки. Резкий рост добычи нефти в июне (для соблюдения квоты ОПЕК Саудовская Аравия должна нарастить производство на 600 тыс. барр./сутки), на взгляд экспертов банка, может привести к снижению цен на нефть.

"По оценкам ОПЕК, спрос на нефть картеля вырастет в 3 кв. 2019 г. (до 31,2 млн барр./сутки) и существенно снизится к 4 кв. (до 29,7 млн барр./сутки). Прогноз глобального спроса на нефть на текущий год снизили на 70 тыс. барр./сутки из-за рисков замедления роста мировой экономики в условиях "торговых войн". В этом контексте ожидаем продления сделки по сокращению добычи ОПЕК и не-ОПЕК (без пересмотра квот на добычу) на саммите в конце июня-начале июля. Мы считаем, что усиление напряжённости на Ближнем Востоке является краткосрочным фактором поддержки нефтяных цен, однако в случае дальнейшей эскалации конфликта котировки могут достигнуть $65/барр. в краткосрочной перспективе. При этом "торговые войны", на наш взгляд, являются фундаментальным фактором для нефтяных цен, т.к. несут риски замедления роста мировой экономики и снижения спроса на нефть. Поэтому в среднесрочной перспективе мы ожидаем снижения цен на нефть", - прогнозируют аналитики Банка "Санкт-Петербург".