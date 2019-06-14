.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Спрос на бонды ЕМ возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения политики центробанков - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 июня 2019 года 10:47
Спрос на бонды ЕМ возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения политики центробанков - БКС
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Между тем акции ЕМ остались в аутсайдерах. В результате совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 6 по 12 июня составил порядка $160 млн против оттока $250 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "Глобальные инвесторы вложили $0,6 млрд новых денег в облигации EM в ожидании смягчения политики центробанков, акции по-прежнему не вызывают интереса - оттоки из фондов GEM составили $1,1 млрд. Заседание ФРС на следующей неделе поможет оценить перспективы продолжения ралли на EM. Мы настроены скептически", - пишет стратег. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели стал третьим наихудшим результатом за 2019 год и составил $200 млн против оттока $230 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали второй по величине отток капитала за текущий год на уровне $140 млн, неделей ранее отток равнялся $150 млн. "Фонды, ориентированные на Россию, показали оттоки, что стало вторым худшим недельным результатом в 2019 году и было связано исключительно с оттоками из фондов ETF, тогда как фонды под активным управлением получили в чистом выражении $3 млн. Фонды акций GEM также снова показали слабый результат (минус $1,1 млрд). Оттоки доминировали в большинстве категорий страновых и региональных фондов, при этом фонды, инвестирующие в Китай, пошли против негативного тренда, получив $333 млн новых денег. Инвесторы не спешат покупать акции развивающихся рынков и, по всей видимости, продолжают следить за ходом торговых переговоров", - говорится в обзоре. В то же время по итогам недели, завершившейся 12 июня, в облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) впервые за последние пять недель был зафиксирован приток на уровне $40 млн против оттока $20 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался небольшой отток. "Сигналы, указывающие на готовящееся смягчение монетарной политики центробанков EM по монетарным вопросам, и слабеющий доллар оказали поддержку фондам облигаций EM. Фонды GEM показали притоки в размере $636 млн, что стало лучшим недельным результатом с конца апреля. Заседание ФРС на следующей неделе, а также решения центробанков развивающихся экономик определят отношение инвесторов к этому классу активов. Мы сохраняем осторожный взгляд в свете узких спредов и считаем, что ралли первой половины 2019 года на EM подходит к концу", - отмечает эксперт.
.
14 июня 2019 года 10:26
"Золото продолжает пользоваться спросом, вернувшись к пиковым уровням прошлой недели у 1346 и вновь тестируя максимумы года. Для пятницы вполне традиционно стремление некоторых участников рынка зафиксировать прибыль против тренда недели, что может обернуться очередным испытанием для "быков". Тем... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:18
"Евро развивает снижение, опустившись до 1,1270 долларов. Давление "медведей" оказалось достаточно сильным, чтобы развернуть единую валюту, не дав EUR/USD закрепиться выше 1,,1300. Дальнейшее развитие спада открывает возможности пары для снижения в область 1,1200, где сейчас проходит 50-дневная... читать дальше
.14 июня 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.13 июня 2019 года 17:17
"В четверг нефтяные цены восстанавливаются до уровней, близких к отметке 62,5$. - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Драйвером повышательного движения котировок становятся события в Оманском заливе - там, по не подтвержденной пока информации, два нефтяных танкера... читать дальше
.13 июня 2019 года 15:41
"Свежие данные по инфляции в США за май текущего года оказались немного слабее, чем ожидалось, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Общий уровень инфляции снизился до 1,8% с 2% в апреле, а базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на продовольствие и... читать дальше
.13 июня 2019 года 15:13
"Вчера нефть продемонстрировала сильное снижение, приблизившись к полугодовым минимумам на фоне негативных данных Минэнерго США, которые, правда, были лучше, чем более мрачный отчет Американского института нефти, в том числе благодаря сократившейся добыче. Сегодня в начале дня нефть... читать дальше
.13 июня 2019 года 14:45
"Уже второй раз за месяц цены на нефть опускаются ниже 60 долларов США за баррель. Если первоначальная распродажа проходила под влиянием опасений по поводу экономического роста и "медвежьего" рынка, то теперь давление на цены стали оказывать и фундаментальные факторы. Запасы нефти в США продолжают... читать дальше
.13 июня 2019 года 13:10
"Осторожность рынков продолжает оказывать поддержку золоту. Котировки этого металла поднялись до $1337, вновь пробуя силы в районе максимумов года (и последних 5,5 лет) - отметок $1340-1360. Таким образом, золоту предстоит пройти важный тест. Начало тренда на снижение последние два раза, в апреле... читать дальше
.13 июня 2019 года 10:55
"Нефть Brent пытается восстановиться, потеряв в среду почти 4% и уйдя ниже 60 долл./барр., на фоне очередной слабой статистики от Минэнерго США. Так, вопреки ожиданиям запасы сырой нефти выросли на 2,2 млн барр., запасы бензинов выросли на 0,7 млн барр., дистиллятов снизились на 1 млн барр.... читать дальше
.13 июня 2019 года 10:38
"На фоне снижения цен на нефть и ослабления спроса на риск ЕМ российские евробонды во вторник и в среду снижались в цене. Доходность Russia`29 осталась на уровне 4,0% годовых, доходность длинных выпусков снизилась за два дня на 1-3 б.п.: Russia`35 – до 4,56% (+3 б.п.), Russia`47 – до 4,75% (+2... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.