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14 июня 2019 года 10:47

Спрос на бонды ЕМ возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения политики центробанков - БКС

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Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Между тем акции ЕМ остались в аутсайдерах.

В результате совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 6 по 12 июня составил порядка $160 млн против оттока $250 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Глобальные инвесторы вложили $0,6 млрд новых денег в облигации EM в ожидании смягчения политики центробанков, акции по-прежнему не вызывают интереса - оттоки из фондов GEM составили $1,1 млрд. Заседание ФРС на следующей неделе поможет оценить перспективы продолжения ралли на EM. Мы настроены скептически", - пишет стратег.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели стал третьим наихудшим результатом за 2019 год и составил $200 млн против оттока $230 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали второй по величине отток капитала за текущий год на уровне $140 млн, неделей ранее отток равнялся $150 млн.

"Фонды, ориентированные на Россию, показали оттоки, что стало вторым худшим недельным результатом в 2019 году и было связано исключительно с оттоками из фондов ETF, тогда как фонды под активным управлением получили в чистом выражении $3 млн. Фонды акций GEM также снова показали слабый результат (минус $1,1 млрд). Оттоки доминировали в большинстве категорий страновых и региональных фондов, при этом фонды, инвестирующие в Китай, пошли против негативного тренда, получив $333 млн новых денег. Инвесторы не спешат покупать акции развивающихся рынков и, по всей видимости, продолжают следить за ходом торговых переговоров", - говорится в обзоре.

В то же время по итогам недели, завершившейся 12 июня, в облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) впервые за последние пять недель был зафиксирован приток на уровне $40 млн против оттока $20 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался небольшой отток.

"Сигналы, указывающие на готовящееся смягчение монетарной политики центробанков EM по монетарным вопросам, и слабеющий доллар оказали поддержку фондам облигаций EM. Фонды GEM показали притоки в размере $636 млн, что стало лучшим недельным результатом с конца апреля. Заседание ФРС на следующей неделе, а также решения центробанков развивающихся экономик определят отношение инвесторов к этому классу активов. Мы сохраняем осторожный взгляд в свете узких спредов и считаем, что ралли первой половины 2019 года на EM подходит к концу", - отмечает эксперт.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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