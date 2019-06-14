Золото продолжает пользоваться спросом - FxPro

"Золото продолжает пользоваться спросом, вернувшись к пиковым уровням прошлой недели у 1346 и вновь тестируя максимумы года. Для пятницы вполне традиционно стремление некоторых участников рынка зафиксировать прибыль против тренда недели, что может обернуться очередным испытанием для "быков". Тем не менее, стоит помнить, что глобальное стремление уйти из рисковых активов оказывает ощутимую поддержку золоту", - отмечают аналитики FxPro.