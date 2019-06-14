EUR/USD может снизиться в область 1,1200 - FxPro

"Евро развивает снижение, опустившись до 1,1270 долларов. Давление "медведей" оказалось достаточно сильным, чтобы развернуть единую валюту, не дав EUR/USD закрепиться выше 1,,1300. Дальнейшее развитие спада открывает возможности пары для снижения в область 1,1200, где сейчас проходит 50-дневная средняя", - указывают аналитики FxPro.