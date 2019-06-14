Sova Capital подняла рейтинг акций Evraz до "держать" после переоценки сектора

Sova Capital подняла рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать" после переоценки сектора стали РФ, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость с 4,6 фунта стерлингов до 5,3 фунта стерлингов за штуку.