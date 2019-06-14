Спрос на бонды ЕМ возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения политики центробанков - БКС

Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Между тем акции ЕМ остались в аутсайдерах.

В результате совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 6 по 12 июня составил порядка $160 млн против оттока $250 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.