Отечественный рынок акций стартует в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в РФ остаётся весьма сложным. С одной стороны, мы наблюдаем рост котировок нефти, но, с другой, "аппетиты к риску" падают. Растут военные риски вблизи Персидского залива, а торговая война США и Китая затрагивает всё более широкий круг участников. Вполне возможно, что до встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в рамках саммита G20 над рынками будет довлеть неопределённость. Отечественный рынок акций стартует в "минусе" на фоне дивидендной отсечки в бумагах "Роснефти", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

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