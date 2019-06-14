Рост рынка акций продолжится, но оправданы лишь точечные покупки - Алор Брокер

"Вчера российский рынок акций продолжил рост на позитивном внешнем фоне и лишь чуть-чуть не дотянул до очередного обновления исторических максимумов. Скорее всего, новый рекорд будет поставлен сегодня на открытии торгов. Внешний фон говорит об этом. В целом мы по-прежнему не рекомендуем формировать среднесрочные портфели, поскольку не видим ни причин нынешнего сильного роста, ни большой вероятности его продолжения в будущем. Сейчас оправданы лишь точечные спекулятивные покупки", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

.

Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК