В пятницу ждем продолжения укрепления российской валюты - Алор Брокер

"С вероятностью почти 100% совет директоров ЦБ примет сегодня решение о снижении ставки. Это потенциально негативно для рубля. Но данное решение уже учтено в котировках. В пятницу ждем продолжения укрепления российской валюты, целью которого является отметка 64,1 за доллар. Риторика регулятора в ходе пресс-конференции после совета директоров может привести к повышенной волатильности на валютном рынке", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.