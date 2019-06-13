В пятницу вполне вероятно развитие повышательного движения индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

Индекс МосБиржи (+0,2%) по итогам сегодняшней торговой сессии смог продемонстрировать слабоповышательную динамику и готовность продолжить обновление исторических максимумов: стабилизация внешней конъюнктуры и возврат нефтяных котировок в зону 60-65 долл./барр. способствуют охранению интереса инвесторов к покупкам акций в ходе активной фазы дивидендного сезона, указывает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"В первую очередь, отметим сохранение спроса на наиболее ликвидные акции металлургических компаний, где вернулись перед дивидендными "отсечками" к историческим максимумам Северсталь (+2,0%), НЛМК (+2,2%) и НорНикель (+2,6%), - комментирует специалист банка. - Многолетние максимумы обновил и ряд ключевых бумаг в электроэнергетическом секторе. Возглавили здесь рост акции Интер РАО, к закрытию торговой сессии прибавившие 4,5% при крайне высокой торговой активности, указывающей на покупки крупных игроков; заметно подорожали акции ФСК (+1,9%), Россети (оа: +1,6%; па: +2,2%), Мосэнерго (+3,1%), ОГК-2 (+2,4%). В финсекторе отметим неожиданно неплохой отскок в акциях Сбербанка (+2,0%), накануне испытавших дивидендный разрыв и еще утром находившихся под давлением, а также уверенный рост акций ВТБ (+1,6%), закрепляющихся выше отметки в 4 копейки. В идеях роста дня выделим подъем котировок выглядящих перепроданными Аэрофлота (+2,7%) и Мечела (+2,5%), а также отдельные бумаги в нефтегазовом секторе, в первую очередь, бумаги Газпром нефти (+3,5%), рывком вернувшиеся к своим ценовым пикам. В аутсайдерах дня - Алроса (-2,7%) и начавший торговаться без учета дивидендов Магнит (-3,5%)".

Сегодняшнее закрытие торгов акциями, по мнению Евгения Локтюхова, выглядит достаточно обнадеживающе: индекс МосБиржи и ряд ключевых бумаг, включая безыдейно торговавшуюся сегодня "нефтянку", конъюнктурно смотрятся перспективно, цены на нефть - в комфортном диапазоне, рубль - стабилен. "Завтра, если ситуация на мировых рынках не ухудшится и статистика по КНР и США (завтра выйдут цифры по розничным продажам и пром. производству в обеих странах) не преподнесет серьезного негатива, вполне вероятно развитие повышательного движения индекса МосБиржи. Внутренние события пятницы, а именно заседание Банка России, от которого мы, как и большинство экспертов, ждем понижения ключевой ставки на 0,25%, и "отсечка" в акциях Роснефти (11,33 руб. на акцию), вряд ли окажут существенное влияние на настроения на рынке", - прогнозирует эксперт Промсвязьбанка.