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13 июня 2019 года 18:37
В пятницу ключевым событием для российского рынка станет "опорное" заседание Банка России - ИК "Велес Капитал"
"В пятницу ключевым событием для российского рынка станет "опорное" заседание Банка России. На последнем заседании ЦБ допустил возможность перехода к снижению ключевой ставки во 2-3 квартале. С момента смягчения риторики регулятора основные рыночные факторы не изменились. Пик инфляции пройден, а эффект от повышения НДС по большей части уже реализовался в ценах; санкционные угрозы остаются нереализованными, а геополитический фон относительно нейтральным; цены на нефть сохраняются на приемлемом уровне; курс рубля относительно стабилен; ситуация на развивающихся рынках несколько ухудшилась после очередного провала в торговых переговорах между США и Китаем, однако инвесторы по-прежнему сохраняют надежду на торговое урегулирование. Риторика ФРС остается мягкой, не предполагая ужесточения процентной политики в США. Все вместе может позволить ЦБ перейти к снижению ставки на заседании в пятницу. В подтверждение такого развития событий свидетельствуют и свежие данные по недельной инфляции, согласно которым годовая инфляция по состоянию на 10 июня замедлилась до 5,0% против 5,1% на конец мая. Однако стоит отметить, что острой необходимости смягчать процентную политику уже сейчас у Банка России все же нет, и не исключено, что регулятор сохранит паузу до второго полугодия", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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14 июня 2019 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
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