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13 июня 2019 года 17:17

Рынок ждет подробностей инцидента с танкерами в Оманском заливе - БКС

"В четверг нефтяные цены восстанавливаются до уровней, близких к отметке 62,5$. - отмечает главный аналитик "БКС Премьер"

Антон Покатович. - Драйвером повышательного движения котировок становятся события в Оманском заливе - там, по не подтвержденной пока информации, два нефтяных танкера подверглись атаке. На данный момент в информационном поле нет каких-либо конкретных заявлений касательно того, произошла ли на танкерах авария и пожар, или же имел факт очередной нацеленной атаки. Спекулятивное движение цен в сторону повышения указывает на то, что рынок "отыгрывает" именно второй вариант данного события. В этой связи мы видим два сценария для дальнейшего краткосрочного движения цен. В первом случае, если окажется, что на танкерах каким-то образом произошли почти одновременные аварии в одном из самых неспокойных геополитических регионов мира, то нефтяные котировки могут реализовать коррекцию к уровням $59-61,5 до конца этой недели".

Во втором сценарии развития событий, если данный инцидент все же будет признан атакой на танкеры, эксперт БКС видит вероятность появления в информационном поле вербальных интервенций предстателей стран Ближнего Востока о наличии "иранского следа" в данных атаках. В этом случае геополитические спекуляции в нефти могут снова усилиться в ожидании соответствующего увеличения жесткости в позициях Саудовской Аравии и США в отношении Тегерана. Спекулятивный импульс может достаточно быстро привести котировки к отметкам 63-65$.

"Однако если говорить о более долгосрочной перспективе нефтяных цен, то мы сохраняем наши прогнозы и ожидаем восстановления цен к отметкам 70$ и выше в летний период, - указывает Антон Покатович. - Последние данные отчета ОПЕК за май показывают, что картель продолжает придерживаться агрессивного выполнения пакта ОПЕК+ - в мае добыча картеля на рекордно низких уровнях в 29,88 млн барр. /сутки (-236 тыс. барр. /сутки за месяц). За май Иран потерял еще почти 230 тыс. барр. /сутки добычи. В это же время саудиты продолжают наращивать объем перевыполнения своей квоты снижения добычи - в последний весенний месяц добыча сокращена еще на 76 тыс. барр. /сутки. По нашим оценкам, факт того, что локомотив ОПЕК+ со стороны картеля в лице Саудовской Аравии не продемонстрировал действий по активному наращиванию добычи, может указывать на то, что баланс рынка летом не вызывает у экспортера масштабных опасений. Также считаем, что сохранение агрессивной стратегии выполнения сделки, а также присутствия в новостном фоне последних дней предварительного консенсуса, могут указывать на то, что действие пакта будет продлено до конца 2019 года на первом летнем заседании министров в этом году. В результате считаем, что процесс балансировки рынка запущен уже сейчас как действиями ОПЕК+, так и геополитическими эффектами воздействия на рынок со сторон Венесуэлы, Ливии и Ирана. В краткосрочном прогнозе до конца недели ожидаем движения цен в широком диапазоне $59-63,6".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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