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13 июня 2019 года 17:17
Рынок ждет подробностей инцидента с танкерами в Оманском заливе - БКС
"В четверг нефтяные цены восстанавливаются до уровней, близких к отметке 62,5$. - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Драйвером повышательного движения котировок становятся события в Оманском заливе - там, по не подтвержденной пока информации, два нефтяных танкера подверглись атаке. На данный момент в информационном поле нет каких-либо конкретных заявлений касательно того, произошла ли на танкерах авария и пожар, или же имел факт очередной нацеленной атаки. Спекулятивное движение цен в сторону повышения указывает на то, что рынок "отыгрывает" именно второй вариант данного события. В этой связи мы видим два сценария для дальнейшего краткосрочного движения цен. В первом случае, если окажется, что на танкерах каким-то образом произошли почти одновременные аварии в одном из самых неспокойных геополитических регионов мира, то нефтяные котировки могут реализовать коррекцию к уровням $59-61,5 до конца этой недели". Во втором сценарии развития событий, если данный инцидент все же будет признан атакой на танкеры, эксперт БКС видит вероятность появления в информационном поле вербальных интервенций предстателей стран Ближнего Востока о наличии "иранского следа" в данных атаках. В этом случае геополитические спекуляции в нефти могут снова усилиться в ожидании соответствующего увеличения жесткости в позициях Саудовской Аравии и США в отношении Тегерана. Спекулятивный импульс может достаточно быстро привести котировки к отметкам 63-65$. "Однако если говорить о более долгосрочной перспективе нефтяных цен, то мы сохраняем наши прогнозы и ожидаем восстановления цен к отметкам 70$ и выше в летний период, - указывает Антон Покатович. - Последние данные отчета ОПЕК за май показывают, что картель продолжает придерживаться агрессивного выполнения пакта ОПЕК+ - в мае добыча картеля на рекордно низких уровнях в 29,88 млн барр. /сутки (-236 тыс. барр. /сутки за месяц). За май Иран потерял еще почти 230 тыс. барр. /сутки добычи. В это же время саудиты продолжают наращивать объем перевыполнения своей квоты снижения добычи - в последний весенний месяц добыча сокращена еще на 76 тыс. барр. /сутки. По нашим оценкам, факт того, что локомотив ОПЕК+ со стороны картеля в лице Саудовской Аравии не продемонстрировал действий по активному наращиванию добычи, может указывать на то, что баланс рынка летом не вызывает у экспортера масштабных опасений. Также считаем, что сохранение агрессивной стратегии выполнения сделки, а также присутствия в новостном фоне последних дней предварительного консенсуса, могут указывать на то, что действие пакта будет продлено до конца 2019 года на первом летнем заседании министров в этом году. В результате считаем, что процесс балансировки рынка запущен уже сейчас как действиями ОПЕК+, так и геополитическими эффектами воздействия на рынок со сторон Венесуэлы, Ливии и Ирана. В краткосрочном прогнозе до конца недели ожидаем движения цен в широком диапазоне $59-63,6".
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14 июня 2019 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 12 июня 2019 года, со стороны глобальных инвесторов возобновился на ожиданиях новых сигналов смягчения, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:26
"Золото продолжает пользоваться спросом, вернувшись к пиковым уровням прошлой недели у 1346 и вновь тестируя максимумы года. Для пятницы вполне традиционно стремление некоторых участников рынка зафиксировать прибыль против тренда недели, что может обернуться очередным испытанием для "быков". Тем... читать дальше
.14 июня 2019 года 10:18
"Евро развивает снижение, опустившись до 1,1270 долларов. Давление "медведей" оказалось достаточно сильным, чтобы развернуть единую валюту, не дав EUR/USD закрепиться выше 1,,1300. Дальнейшее развитие спада открывает возможности пары для снижения в область 1,1200, где сейчас проходит 50-дневная... читать дальше
.14 июня 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.13 июня 2019 года 15:41
"Свежие данные по инфляции в США за май текущего года оказались немного слабее, чем ожидалось, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Общий уровень инфляции снизился до 1,8% с 2% в апреле, а базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на продовольствие и... читать дальше
.13 июня 2019 года 15:13
"Вчера нефть продемонстрировала сильное снижение, приблизившись к полугодовым минимумам на фоне негативных данных Минэнерго США, которые, правда, были лучше, чем более мрачный отчет Американского института нефти, в том числе благодаря сократившейся добыче. Сегодня в начале дня нефть... читать дальше
.13 июня 2019 года 14:45
"Уже второй раз за месяц цены на нефть опускаются ниже 60 долларов США за баррель. Если первоначальная распродажа проходила под влиянием опасений по поводу экономического роста и "медвежьего" рынка, то теперь давление на цены стали оказывать и фундаментальные факторы. Запасы нефти в США продолжают... читать дальше
.13 июня 2019 года 13:10
"Осторожность рынков продолжает оказывать поддержку золоту. Котировки этого металла поднялись до $1337, вновь пробуя силы в районе максимумов года (и последних 5,5 лет) - отметок $1340-1360. Таким образом, золоту предстоит пройти важный тест. Начало тренда на снижение последние два раза, в апреле... читать дальше
.13 июня 2019 года 10:55
"Нефть Brent пытается восстановиться, потеряв в среду почти 4% и уйдя ниже 60 долл./барр., на фоне очередной слабой статистики от Минэнерго США. Так, вопреки ожиданиям запасы сырой нефти выросли на 2,2 млн барр., запасы бензинов выросли на 0,7 млн барр., дистиллятов снизились на 1 млн барр.... читать дальше
.13 июня 2019 года 10:38
"На фоне снижения цен на нефть и ослабления спроса на риск ЕМ российские евробонды во вторник и в среду снижались в цене. Доходность Russia`29 осталась на уровне 4,0% годовых, доходность длинных выпусков снизилась за два дня на 1-3 б.п.: Russia`35 – до 4,56% (+3 б.п.), Russia`47 – до 4,75% (+2... читать дальше
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