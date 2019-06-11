GDR Ленты могут потерять вес или даже быть исключены из MVIS Russia Index по итогам пересмотра

Индексный провайдер MVIS Indices объявит итоги пересмотра индекса MVIS Russia 14 июня после закрытия торгов, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" на рынке акций Ильи Питерского.

Как ожидает эксперт, из-за изменения состава акционеров "Ленты" ее глобальные депозитарные расписки (GDR) могут быть исключены из MVIS Russia Index. В лучшем случае индексный провайдер понизит вес этих бумаг, добавляет Питерский.

По оценкам стратега, при исключении GDR "Ленты" из MVIS Russia Index пассивный отток из этих бумаг составит около $12 млн, а снижение веса приведет к пассивному оттоку на уровне $6-7 млн.

MVIS Russia Index является бенчмарком для VanEck Vectors Russia ETF.

Итоги пересмотра индекса MVIS Russia вступят в силу 21 июня после закрытия торгов.