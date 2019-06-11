В среднесрочной перспективе дивидендная доходность "ОГК-2" может вырасти до 10% - ИК QBF

11 июня энергетическая компания ПАО "ОГК-2" проводит общее собрание акционеров, напоминает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. В повестке 10 вопросов. Среди них интересен вопрос об уменьшении уставного капитала путем погашения акций. На балансе компании имеется казначейский пакет акций в размере 3,96% акционерного капитала. При его погашении вырастет прибыль и дивиденд на акцию. На собрании акционеры утвердят рекордный в истории компании дивиденд в размере 0,0368 руб. на акцию, что соответствует 7,7% дивидендной доходности. Последний день для покупки акций "ОГК-2" для получения дивидендов - 26 июня при утверждении соответствующей даты акционерами.

"После того, как "Газпром" сообщил о повышении дивидендов и возможном увеличении нормы выплат до 50% чистой прибыли через 2-3 года, дочерние компании "Газпрома" также могут перейти на аналогичные нормы, - полагает эксперт ИК QBF. - В связи с этим в среднесрочной перспективе дивидендная доходность "ОГК-2" может вырасти до 10%. Кроме того, у "ОГК-2" имеются фундаментальные драйверы роста. К ним относятся продолжение снижения долговой нагрузки, которое наблюдается с 2016 года, а также завершение строительства Грозненской ТЭС. Это уменьшит финансовые расходы. Помимо этого, "ОГК-2" может продать часть угольных электростанций и перейти на газовые, топливо для которых может поставлять материнская компания - "Газпром". Переговоры по продаже Троицкой, Новочеркасской и Красноярской ГРЭС уже ведутся. Тем не менее, продажа станций не является темой грядущего общего собрания акционеров. Несмотря на значительный рост акций компании с начала 2019 года, они все еще сохраняют потенциал увеличения на 5-10%. Поддержку акциям до конца июня окажут дивиденды: дивидендная доходность составит 7,7%".