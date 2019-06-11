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11 июня 2019 года 16:05
Представился хороший момент для покупки акций "ЛУКОЙЛа" - "Открытие Брокер"
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", текущая коррекция акций "ЛУКОЙЛа" подошла к концу, и сейчас представился хороший момент для покупки бумаг и получения традиционных для эмитента высоких дивидендов. Инвестиционная идея акции "ЛУКОЙЛа": среднесрочная цель - 5800 рублей, потенциальная доходность с учетом дивидендов - 15%, горизонт - 3-4 месяца. "В прошлом году эмитент погасил большую часть квазиказначейского пакета акций, сократив уставной капитал на 12%, а также запустил программу buyback объёмом $3 млрд. К настоящему моменту "ЛУКОЙЛ" уже потратил на выкуп $2,5 млрд, так что на горизонте нескольких месяцев данная история будет завершена. При этом все выкупленные бумаги компания планирует погасить, а осенью обсудить ещё одну программу выкупа. Учитывая текущую конъюнктуру на рынке нефти, а также практически нулевой чистый долг, "ЛУКОЙЛ" вне всяких сомнений может себе это позволить. В перспективе акционеров с высокой вероятностью ждёт очередная "порция пряников". Таким образом, дела у "ЛУКОЙЛа" идут отлично, да и оценка самой компании по мультипликаторам никак не выглядит запредельной. Плюс текущие рублёвые цены на нефть недвусмысленно намекают на очередной прекрасный год для российской нефтянки. Что же касается падения акций эмитента, то оно носит по большей части технический характер. Упомянутое выше погашение квазиказначейского пакета привело к тому, что индексный провайдер сократил FIF (аналог оценки free-float) "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia с 0,55 до 0,65. В результате отток из акций компании со стороны пассивных фондов оценивается в $700 млн. Солидная величина, однако учитывая, что средний дневной оборот как на LSE, так и на "Московской бирже" находится в районе $50 млн, негативное влияние данного фактора вскоре должно прекратиться", - отмечают аналитики Управления анализа рынков "Открытие Брокер".
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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