Золото дешевеет на фоне фиксации прибыли на фьючерсном рынке - Julius Baer

Соглашение между США и Мексикой по вопросам нелегальной миграции и отсрочке импортных пошлин, которыми угрожал Вашингтон, попало в заголовки новостей в прошедшие выходные. "Сделка позволила повысить настроения на финансовых рынках, и, по нашим оценкам, произвела больший эффект, чем рассчитывал президент США Дональд Трамп, - указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - . Тем не менее, в понедельник золото оказалось под давлением на фоне фиксации трейдерами прибыли на фьючерсном рынке после роста котировок драгметалла на 5% на прошлой неделе. "Быки" вновь оказались доминирующей силой в секторе. Тогда как американские торговые пошлины против Мексики, по крайней мере на сегодня, оказались вне повестки, противостояние с КНР продолжается. Это, вероятно, будет негативно сказываться на аппетите инвесторов к риску и в краткосрочной перспективе поддержит золото. Кроме того, более осторожная политика ФРС США, которая заявила о своей готовности снизить процентные ставки в случае эскалации торговых споров, заставляет нас говорить о снижении риска краткосрочного падения цен".

Эксперты Julius Baer по-прежнему считают, что золото находится в фазе долгосрочного роста котировок: "После завершения первого этапа восстановления, который был связан с нормализацией рыночных настроений в начале текущего года, драгоценный металл вошел во вторую фазу роста. На этом этапе его должно поддержать ослабление американской валюты. Третья фаза роста, связанная с восстановлением спроса на безопасные активы, должна начаться в следующем году, когда ожидается замедление глобальной деловой активности".