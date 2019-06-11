ФРС США готовится к снижению процентных ставок - Julius Baer

"ФРС США заявила о возможности снизить процентные ставки в случае эскалации внешнеторгового конфликта. Регулятор пообещал дождаться саммита G20 в Осаке в конце июня, и вероятнее всего снизит процентную ставку по итогам июльского заседания. Предполагается, что эта мера позволит предотвратить заметную коррекцию финансового рынка. Дальнейшее снижение стоимости заимствования возможно в случае сильного обострения внешнеторгового конфликта и начала торговой войны. Снижение ключевой ставки ФРС и пониженные инфляционные ожидания должны сдержать восстановление доходности по 10-летним казначейским облигациям США. Мы снижаем наш прогноз по этому показателю на конец года до 2,75%", - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.