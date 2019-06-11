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11 июня 2019 года 13:35
Одним из ключевых рисков разбалансировки глобального рынка нефти остается растущая добыча США - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent умеренно снижалась вчера, во вторник утром торгуется в районе $62,7/барр. Котировкам не дают укрепиться опасения снижения глобального спроса на нефть из-за рисков замедления темпов роста мировой экономики. Более того, вчера Министр финансов России Антон Силуанов допустил снижение нефтяных цен ниже $40/барр. в случае, если ОПЕК и не-ОПЕК не договорятся о продлении сделки по сокращению добычи на саммите картеля в конце июня - начале июля этого года. Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих на вчерашней встрече также обсудили этот сценарий. А.Новак не исключает резкого падения нефтяных цен, подчеркнув существенные риски мирового перепроизводства этого вида сырья. При этом Х. аль-Фалик был более оптимистичен, заявив, что ОПЕК и не-ОПЕК будут принимать превентивные шаги и не допустят резкого снижения котировок. Мы ожидаем, что на встрече ОПЕК и не-ОПЕК в июне страны-участницы договорятся о продлении сделки по сокращению добычи, сохранив квоты на текущих уровнях. При этом одним из ключевых рисков разбалансировки глобального рынка нефти остается растущая добыча США. Сегодня Управление энергетической информации (EIA) опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти. Инвесторы сфокусируют внимание на данных об изменении добычи стран ОПЕК, в частности Саудовской Аравии, которая ранее заявила о намерении существенно нарастить производство в мае и июне (до саммита ОПЕК и не-ОПЕК). Кроме того, прогноз уровней спроса и предложения до конца 2020 года и, соответственно, ожидаемая цена нефти будут в фокусе участников рынка", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".
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