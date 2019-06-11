Российский рынок акций нацелен на дальнейший рост, однако акции Сбербанка могут сдержать рост индексов - Альфа-банк

"Российский рынок акций вчера шел вверх вслед за мировыми торговыми площадками. Понедельник оказался важной вехой для российского рынка акций – индекс РТС пробил пятилетний максимум (1,335), вернувшись к своим значениям до момента присоединения Крыма. Индекс РТС вырос на 25% с начала года – его динамика с начала года оказалась одной из лучших в сравнении с другими рынками. Так, для сравнения отметим, что индекс MSCI EM вырос всего на 4,3% с начала года. Цены на нефть выросли всего на 15% с начала года (Brent). Сегодня российский рынок акций нацелен на дальнейший рост на фоне улучшения настроения инвесторов к развивающимся рынкам и восстановления цены на нефть Brent, которая выросла сегодня утром на 0,5% до 62,60 руб. за барр. Напомним, что российский рынок акций завтра закрыт по случаю празднования Дня России", - отмечает эксперт Альфа-банка Джон Волш.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России