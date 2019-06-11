Акции металлургов помогают сгладить техническую коррекцию индекса Мосбиржи - БКС

"Сегодня российский рынок акций оказался со старта торгов в техническом минусе из-за отсечки дивидендов Сбербанка с учетом расчетов "Т+2". Однако отметим рост металлургических акций во главе с Русалом на планах китайских властей по инфраструктурным инвестициям. На этих новостях сегодня растут китайские акции, не обращая внимание на новые угрозы введения пошлин Трампом, если он не встретится на саммите G20 с Си Цзиньпином. Неизвестно, почему американский лидер вдруг усомнился в перспективах встречи, так как Си не давал и намека не ехать в Японию. Русал прибавляет около 4%, сейчас это самая волатильная металлургическая акция. Бумаги компании торгуются в Гонконге и положительная динамика китайских акций позитивно влияет на его капитализацию, в том числе и на котировки компании на Московской бирже. Рост Норникеля и Северстали частично объясняется высокой дивидендной доходностью бумаг, к тому же цены на сталь могут подрасти в ближайшие месяцы из-за сезонных факторов, а именно высокого строительного сезона. В целом настроения на рынке поддерживаются возможным реинвестированием части дивидендов в рынок, а также снижением санкционных рисков", - комментирует ситуацию на фондовом рынке старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.