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11 июня 2019 года 11:47
Рубль растет на фоне высокого спроса на локальные активы - БКС
"Доллар возвращается к снижению против большинства мировых валют на фоне продолжающейся череды слабой экономической статистики, которая все больше убеждает инвесторов в неотвратимости смягчения политики ФРС. "Аппетит к риску" на рынках растет благодаря росту кредитования в Китае и хорошей статистике по экспорту из Поднебесной. Большинство валют EM реагирует на это ростом. Основным драйвером роста видится высокий спрос на локальные активы: на акции в преддверии основных див. отсечек, на облигации в преддверии заседания ЦБ в пятницу. Вполне возможно, что к концу недели мы увидим фиксацию. Кроме того, рынки умеренно позитивно отнеслись ко вчерашним заявлениям Трампа, которые выглядели жестко только в заголовках газет. Инвесторы сфокусировались на готовности американского президента договариваться. К тому же все помнят недавний успех в торговых переговорах с Мексикой. Рост спроса на риск подчеркивает уверенная динамика юаня и китайского фондового рынка. Пара USD/RUB после пробоя важного уровня 65 достигла первой цели - отметки 64,5, где проходит диагональная поддержка. В случае ее пробоя следующий локальный уровень расположен на отметке 64,3. А более сильная поддержка лежит в районе 63,7. Индекс доллара возвращается к падению после коррекции. Причем в лидерах роста против "американца" находятся евро и канадский доллар. А франк и иена отстают. Это подчеркивает рост рисковых настроений. Индекс RGBI вырос 5-ю сессию подряд. Снижение ставки Центробанком на ближайшем заседании уже полностью заложено рынком. Сегодня можно начинать фиксировать спекулятивные позиции по ОФЗ. Поддержка для рубля с этого фланга на этой неделе будет меньше из-за отсутствия аукционов Минфина", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.
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11 июня 2019 года 17:10
"Прирост экспорта из Китая в мае оказался лучше прогнозов и составил 1,1% в годовом выражении несмотря на повышение импортных пошлин в США, - констатирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Тем временем, падение импорта оказалось сильнее ожиданий и достигло 8,5%. В итоге внешнеторговый... читать дальше
.11 июня 2019 года 15:16
"Во вторник утром котировки нефти восстановились, но после нашего открытия ушли вниз, обновив вчерашний минимум, и затем отскочили. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" около отметки $62,4. Несмотря на оптимистичные заявления участников сделки ОПЕК+ о ее вероятном продлении до конца года,... читать дальше
.11 июня 2019 года 14:45
Соглашение между США и Мексикой по вопросам нелегальной миграции и отсрочке импортных пошлин, которыми угрожал Вашингтон, попало в заголовки новостей в прошедшие выходные. "Сделка позволила повысить настроения на финансовых рынках, и, по нашим оценкам, произвела больший эффект, чем рассчитывал... читать дальше
.11 июня 2019 года 14:14
"ФРС США заявила о возможности снизить процентные ставки в случае эскалации внешнеторгового конфликта. Регулятор пообещал дождаться саммита G20 в Осаке в конце июня, и вероятнее всего снизит процентную ставку по итогам июльского заседания. Предполагается, что эта мера позволит предотвратить... читать дальше
.11 июня 2019 года 13:35
Одним из ключевых рисков разбалансировки глобального рынка нефти остается растущая добыча США - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent умеренно снижалась вчера, во вторник утром торгуется в районе $62,7/барр. Котировкам не дают укрепиться опасения снижения глобального спроса на нефть из-за рисков замедления темпов роста мировой экономики. Более того, вчера Министр финансов России Антон Силуанов допустил снижение... читать дальше
.11 июня 2019 года 11:24
"Золото опустилось к 1325, в область минимумов понедельника. Восстановление спроса на акции играет в настоящий момент против этого металла. Фундаментально настроения могут развернуться при новой волне страхов на финансовых рынках, а также при нарастании инфляционного давления. В первом случае... читать дальше
.11 июня 2019 года 11:01
"Нефтяные котировки в понедельник скорректировались после пятничного роста. Фьючерсы на Brent вернулись в район $62 за баррель, оставшись в торговом диапазоне $59,5-63. Бэквордация контракта на Brent с поставкой через 18 месяцев к ближнему фьючерсу продолжает снижаться, что указывает на сокращение... читать дальше
.11 июня 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Практически все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "зеленой зоне" во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.10 июня 2019 года 16:57
"Сырьевые рынки на фоне пессимистичных данных из США и, как следствие, падения доллара показали разнонаправленное движение на прошлой неделе: нефть умеренно скорректировалась, золото подорожало. За неделю нефть сорта Brent снизилась на 1,9%. Однако уже в пятницу нефтяные котировки стали... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:46
"ТМК отложила SPO 59,4% TMK-Artrom из-за более низкой, чем ожидалось, оценки компании. ТМК не планирует продавать европейский актив и собирается сохранить контролирующую долю. Об отсрочке вторичного размещения 59,4% европейского дивизиона уже сообщалось в начале мая. Менеджмент не предоставил... читать дальше
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