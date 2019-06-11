Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Яндекса до "покупать" и оценку на 33%

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $33 до $44 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $45,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $37,77 за штуку.